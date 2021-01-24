俄羅斯拘捕超過2100名納瓦爾尼支持者　反對派揚言再發起示威

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-01-24 01:27

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭莫斯科方面扣留後，全國多處1月23日都有民眾發起示威，聲援納瓦爾尼。人權監察組織估計有2,131人被捕。納瓦爾尼的盟友揚言，下周末會繼續發起更多示威。

美聯社報道，今次示威遍布俄羅斯多個地區，包括西伯利亞城鎮雅庫茨克（Yakutsk），當地民眾冒着零下50度的嚴寒上街。在莫斯科，有示威者形容，俄羅斯的貪污情況不斷惡化，批評政府無法無天，因此大家都走上街頭表達不滿。

負責監察示威的警察訊息組織（OVD-Info）的數據顯示，警方在全國大約90個城市拘捕最少2,131人，首都莫斯科有795人被捕，當中包括納瓦尼的妻子尤利亞（Yulia Navalnaya）；而在聖彼得堡（St. Petersburg）亦有超過300人被扣留。

俄羅斯傳媒播放尤利亞遭警方帶走的片段。有示威者指，警察不容許她尋求律師的幫助。部分莫斯科示威者高呼，「普京是個小偷」、「警察是俄羅斯的恥辱」等口號，亦有路過的汽車鳴笛向示威者表示支持。

《華盛頓郵報》指，全國數以萬計的人參與示威抗議活動，或令俄羅斯當局面臨壓力，決定是否繼續扣押納瓦爾尼。