荷蘭有示威者不滿全國宵禁　燒新冠檢測中心砸警車　遭水砲驅散

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-25 02:42

荷蘭1月23日起實施全國宵禁，宵禁生效後，包括首都阿姆斯特丹（Amsterdam）與南部城市艾恩德霍芬（Eindhoven）在內地區爆發示威。有示威者縱火燒毀新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測中心，一些抗議人士則破壞警車，警方出動警犬、水炮和催淚彈驅散示威現場人士。

全國宵禁時間為晚上9時至凌晨4時30分。漁村烏爾克（Urk）港口附近一間檢測設施在宵禁令實施首晚遭示威者闖入並縱火燒毀，示威者還向警員扔煙花、石頭和破壞警車。警方24日表示，宵禁第一晚（23日），全國已有3,600多人違反因宵禁令而遭罰款，25人因違反宵禁或暴力行為被捕。

荷蘭新冠肺炎疫情：圖為荷蘭漁村烏爾克港口附近一間新型冠狀病毒肺炎檢測設施1月23日發生火災。（Reuters）

阿姆斯特丹第2個周末爆發示威，數百民眾24日在當地梵高博物館（Van Gogh Museum）附近的博物館廣場（Museumplein）抗議全國宵禁令，警方出動水炮、騎警和警犬驅散示威民眾。

艾恩德霍芬的示威者24日聚集在9月18日廣場（18 Septemberplein），他們向警方擲煙花、高爾夫球和石頭，警方則施放催淚彈和水炮回應，拘捕至少30人。艾恩德霍芬主要鐵路站附近一個中央廣場在示威後一片狼藉，到處都是石頭、單車和碎玻璃。