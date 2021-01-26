參議院表決通過提名　耶倫成為美國首位女財長

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-01-26 09:13

美國參議院1月25日以84票贊成和15票反對大比數通過提名，聯邦儲備局前主席耶倫（Janet Yellen）順利出任財政部長。現年74歲的耶倫是美國首位女財長。她的首要任務將會是推行總統拜登（Joe Biden）的疫情紓困方案。

拜登承諾投資2萬億美元於基建、綠色能源項目、教育和提升美國競爭力的研究。耶倫將擔當政府和國會協調的重要角色，推行新政府的開支計劃。耶倫執掌的財政部同時將負責稅改，把公司稅從21%調高至28%，以及向年薪超過40萬美元的人加稅。

中美貿易關係將會是耶倫其中一個重點工作。她1月21日書面回覆參議院財政委員會成員的提問提到，新政府將全面檢視前總統特朗普（Donald Trump）的對華貿易政策，包括北京實行中美第一階段貿易協議的情況。她指，華府於檢視對華關稅和與盟友商討前，不會於事先作出修改，意味暫時將維持關稅。她提到，新政府的目標是使用所有工具應對中國的濫用經濟行為，追究北京的責任。

耶倫承諾與拜登緊密合作，接觸盟友，重建橋樑，並實行能夠支持美國繁榮和優先考慮工人的貿易協議。她提到，拜登將會咨詢盟友，共同對中國施壓，「我們需要一個實際對中國帶來有意義壓力的方式」。

被問到會否有機會與台灣簽署貿易協議，耶倫則指，拜登已經表明，對美國工人和基建作出重大投資前，不會簽署任何新的自由貿易協議，「我們自家的經濟復蘇必須是我們最優先考慮的事項」。