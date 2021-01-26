普京指聲援納瓦爾尼示威非法　否認擁黑海豪華宮殿

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-26 10:39

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）被捕掀起大規模示威。總統普京（Vladimir Putin）1月25日譴責示威，形容是「危險和非法」，並且否認於黑海（Black Sea）擁有豪華宮殿。

普京表示，民眾不應該利用非法示威的行為推進他們自身政治利益。他指，所有人都有權於法律提供的框架內表達意見，任何法律以外的行為不但是適得其反，而且是危險。他以1917年俄羅斯革命和1991年蘇聯解體引起的動盪為例，指非法行為導致人民生活痛苦，因此應該避免。

納瓦爾尼的團隊1月19日於社交媒體上載影片，指控普京於黑海擁有價值13.5億美元的豪華宮殿，並指是由普京的朋友甚至公帑出資，形容是「歷史最大規模的賄賂案」。普京罕有回應表示，沒有觀看有關影片，但有看過相關節錄，指豪華宮殿不屬於他或他的親戚。

圖為2021年1月23日，俄羅斯聖彼得堡有示威者手持印有反對派領袖納瓦爾尼肖像的海報，要求釋放納瓦爾尼。（美聯社）

俄羅斯周末爆發大規模示威，數以萬計的示威者冒嚴寒和不顧警察警告，要求釋放納瓦爾尼。警察於全國拘捕逾3,700人。納瓦爾尼的盟友沃爾科夫（Leonid Volkov）表示，計劃於1月31日再舉行示威。

▼納瓦爾尼指控普京於黑海擁有豪華宮殿，內有泳池、溫室和教堂等：