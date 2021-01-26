台積電或將車用晶片加價　全球半導體短缺緣於汽車業錯估需求？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-26 16:10

全球晶片供應嚴重短缺，汽車業首當其衝，德國、美國和日本罕有向台灣求助，期望全球最大晶片代工廠台灣積體電路製造（簡稱台積電）增產填補缺口。台積電等台企據報計劃加價15%應對。到底這場「晶片荒」是緣何而起？

一切要從汽車製造商錯估需求說起。隨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發，汽車需求急跌，汽車製造商因此大幅削減晶片訂單。根據彭博社報道，到了第三季，有晶片代工廠預期需求即將反彈，提醒顧客增加訂單，但車廠無動於衷。

到頭來車廠要加單，但晶片商已經無能為力，因為他們本身已經忙於應付電子設備製造商的訂單。疫情期間，手提電腦需求大增，居家辦公帶動雲計算服務和背後數據中心的發展。加上蘋果公司和三星電子等紛紛推出5G設備，所使用的晶片較4G設備多四成，導致供應更加緊張。

新款汽車功能愈來愈多，加入娛樂和自動駕駛等賣點，所需晶片數目也愈來愈多，供應鏈變得愈來愈複雜。可是，汽車製造商傾向採用「精益生產」的模式，以較少的庫存維持高成本效益，一時未能應付需求急增。加上美國將中芯國際列進貿易黑名單，全球供應再減，福特、豐田、日產和快意佳士拿（Fiat Chrysler）被迫減產。

圖為2019年8月2日，日本豐田汽車展出旗下車款。（美聯社）

短期內問題似乎難以解決。《華爾街日報》引述分析師和行內高層指，短缺問題較嚴重的不是最新的晶片，而是較舊和較便宜的晶片。舊款晶片雖然需求仍然愈來愈大，但利潤不太可觀，因此製造商傾向投資生產線製作新款晶片。即使製造商願意大灑金錢增加新的晶片製造機器，但過程長，實在難應付燃眉之急。

美國汽車政策委員會會長布倫特（Matt Blunt）表示，晶片起貨期約為三個月，意味影響或會持續至第三季。台灣聯華電子的財務總監劉啟東接受《日本經濟新聞》訪問時也指，工廠已經處於滿負荷生産狀態，難以短期間內增産，不清楚何時能解決短缺問題，要建設生産線也需時半年以上。如果問題持續，車廠一方面因為短缺而減產，另一方面或因為晶片製造商加價面臨成本問題，消費者最後也無可避免承受延遲收貨和加價的風險。