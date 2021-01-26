英國20歲男子疫情中致富　封城期間賣「小東西」日賺12萬元

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-26 20:06

英國廣播公司BBC報道，當地20歲男子格利弗（Ben Gulliver）在封城期間販賣人們急用商品，一天最多賺12,000英鎊（約126,992港元）。

原本擔任理髮店經理的格利弗，放無薪假時認為是「發展副業」的最佳時機，於是他瀏覽YouTube影片尋找創業靈感，最後決定販售人們最迫切需要、但封城時難以取得的商品，好比潔牙設備、健身器材，DIY小物等。

格利弗自曝從小就想當老闆，「求學階段會花15便士買棒棒糖，再以1英鎊賣給同學。」

格利弗說自己總是很積極詢問關於做生意的問題，甚至16歲就去日本出差：「當時很想家，但那次瘋狂的經驗讓我學到很多，最大收穫是要建立人脈。」

格利弗售出數千件潔牙商品後，將整個業務以6位數英鎊賣給美國投資者，目前他已辭了原本的工作，全力發展健身器材以及其他產品的網路銷售業務，甚至已有「穩定的收入」能僱用朋友幫他做客戶服務。

格利弗想幫助年輕人創業並提供他們建議，認為他們只欠一個前進的推力：「只要有手提電腦、電話跟網路就能創業。」格利弗並鼓勵想創業的人別放棄自己熱情之所在，因為「人生可能在一夜間就徹底改變。」

延伸閱讀：日本23歲女生中二就創業高中更收購母校 投身教育已成兩企業老闆▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：創業還是打工？有種幸福做老闆享不到▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

帥氣機長其實是控制狂！ 未婚妻崩潰殺死親生兒入獄

發現另一個「地球」！天文學家證實探測到的機率僅100萬分之1

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】