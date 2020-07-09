老細學歷低偏偏成功創業？　妒忌前先了解他們成功之處｜創業心態

當大家在社會打滾一段日子，你會留意到一個現象：在老細的群族當中，不少都是當年讀書時代成績欠佳，甚至乎經常被老師罰的一群；反而當年只顧用功讀書，長大後通常都是打工仔一族。今天半宅職薯就和大家探討這一個現象。

老細學歷低也能創業原因（按圖了解）：

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中小學教育的盲點

在中小學年代，什麼為之「讀書叻」呢？其實主要是記憶力好。在香港中小學的教育系統之中，記憶力好的學生特別具有優勢，因為測驗考試主要都是以背誦為主。

記憶力不好的學生，縱然擁有良好的創意思維、分析能力、眼光遠見，在這制度之下都會被歸類為成績欠佳的學生，因而無法繼續升學，最後只能獲得低學歷。但在商場之中，記憶力卻是不值錢的東西，反而創造力和眼光等難以在中小學考試中反映出的能力才是致勝之道。

頑皮的學生在校園未必受老師同學歡迎，但他們那種跳脫、不循規蹈矩的思維，往往就是擔任老細時最需要的態度。（《湘南純愛組》截圖）

頑皮學生傾向突破制度

大家回想學生時代，什麼為之乖學生呢？就是循規蹈矩守校規的那一群。至於那些頑皮學生呢？就是那些不守規矩的一群。

我們又可曾想過頑皮學生不守規矩的深層原因呢？除了貪玩之外，頑皮學生都有一個特點，就是敢於突破制度，跳出框框。這種思維在競爭激烈的商場特別有用。在商場中，根本沒有放諸四海皆準的成功之道，跟從其他人的遊戲方式往往只能分得少許，甚至失敗。所以要在商場成功，必須有突破遊戲規則的傾向，才能領先同業。

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習慣被罰不怕「瘀」

在我看來，那些在午飯時間要在走廊罰企示眾的學生，比其他普普通通的乖學生獲得更多的學習機會。為什麼呢？因為這些當眾被罰的學生在過程中培養出更厚的面皮，鍛鍊出「唔怕瘀」的絕技。

無論在創業初期抑或是在守業階段，每一個老細都會經歷無數次被拒絕、失敗、在眾人面前失威。自小「衰慣」的學生，具有更強的抗逆力和復原力，而這正正是每一個成功老細所必須具有的心理素質。

不是要為「不讀書」、「無心向學」作平反，不過在評價一個人的高低時，不妨嘗試用更多角度及層面來判斷。（《那些年，我們一起追的女孩》截圖）

一無所有更敢於冒險

創業的成功率只有三幾個百分點已是人所共知的事實。如果你自小名列前茅，擁有有「錢」途的專業資格，有一份高薪厚職等著你的話，你會放下這一切去冒險創業嗎？答案大多是不會的。你會選擇穩穩當當拾級而上，成為中產，買車買樓。

過去的努力和付出，令人更不願意去接受風險，進而變成日後創業的心理包袱。反之，低學歷，一無所有的頑皮學生，基本上知道自己沒有成為中產的事業階梯，要麼放手一搏，要麼一世停留在基層位置。因為機會成本甚低，所以更傾向於孤注一擲，冒險創業。

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由低做起更懂人性

低學歷的頑皮學生通常踏入社會之後都要由低做起。正正就是這一段經歷，令他們更能夠揣摩出基層員工的思維和顧客的心態。

相比起從書本學到的領導才能和商業知識，這群由低做起的 低學歷學生擁有更多第一身經歷，於日後成為老細的時候更能設計出具實戰作用的營商策略。

結語

我寫這篇文章的目的是解釋低學歷的老細通常都擁有某些特質，令他們日後創業成功，當中的重點是該些特質，而不是低學歷的表徵。

說到這裡，我不得不提一個事實：我們見到的低學歷老細，其實是在無數失敗例子之中脫穎而出的精英。我們看到的只是極少數的成功例子，卻有無數個失敗例子我們是看不到的。所以當你見到低學歷的成功老細，你先不要去覺得世界不公平，反而應該向他們學習那些從學歷反映不到的過人之處。

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