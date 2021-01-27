拜登內閣│美國參議院大比數通過布林肯出任國務卿

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-27 02:11

美國參議院1月26日以78對22票表決通過，由資深外交官布林肯（Anthony Blinken）出任拜登（Joe Biden）政府的國務卿。

布林肯與拜登曾合作多年，拜登帶領參議院外交委員會時，布林肯擔任民主黨職員主任。而在總統奧巴馬（Barack Obama）執政時代，布林肯在2013至15年期間擔任政府的副國家安全顧問，更在2015至17年期間出任副國務卿。

路透社曾引述熟悉布林肯管理風格的消息人士形容，布林肯是「外交官中的外交官」，他精通外交政策，下決定前會反覆審議，而且說話相對溫和。他一直宣揚，美國要在世界上擔任積極的領導角色，要與盟友合作及明白如中國等持相反利益的國家之角色。

布林肯在1月初曾提到香港問題，他在6日於Twitter引述美國有線新聞網絡（CNN）有關香港的民主派人士遭到大規模逮捕的報道，並發文表示，這是對勇敢主張普世權利人士的侵犯。他直言，拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）政府會與香港人民站在一起，反對北京鎮壓民主。

至於中東問題方面，布林肯表示新政府不會推翻上屆總統特朗普（Donald Trump）政府承認耶路撒冷（Jerusalem）是以色列首都的決定，但將協助巴勒斯坦人建國。