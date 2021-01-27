拜登內閣│美國候任商務部長：對抗中國不公平貿易行為

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-01-27 06:47

美國候任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）1月26日表示，要保護美國電信網絡不受華為、中興等中國公司的影響，並承諾採取積極行動應對中國的貿易做法。

雷蒙多獲總統拜登（Joe Biden）提名為商務部長人選後，26日出席參議院提名聽證會，她表示將盡最大可能動用所有手段，保護美國人和美國的網絡不受中國干涉或任何形式的後門影響。

上屆特朗普（Donald Trump）曾推出多項針對中國企業的措施，包括商務部將華為、中芯國際、海康威視、大疆創新等數十家中國企業列入貿易黑名單，而國會在去年12月批出19億美元資金，以支持移除華為中興設備計劃。

雷蒙多在聽證會上被問到會否繼續將華為列入黑名單時，稱會審視政策，並會徵詢國會、業界和盟友意見，評估對美國國家及經濟安全的最佳政策。

美國總統拜登1月8日宣布，提名羅得島州州長雷蒙多出任商務部長，圖為雷蒙多發表講話。（Reuters）

她亦在聽證會上承諾，將採取積極行動對抗中國「不公平」貿易行為，強調美國必須採取積極的貿易強化行動，對抗中國等國家傷害美國製造業的不公平貿易行為。

假如提名獲參議院確認，雷蒙多的其中一項工作是繼續推動禁止美國應用程式商店提供TikTok或微信中國軟件。三名美國法官曾頒下判詞，阻止上屆政府商務部針對該兩款應用軟式在美國使用的禁令。而有關案件目前還在美國巡迴法院等待進一步審理。