拜登首度與普京通話　俄方：兩國同意延長《新削減戰略武器條約》

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-27 10:49

美國總統拜登就任後，在1月26日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）首度通話，雙方談及《新削減戰略武器條約》（New START）、烏克蘭等議題。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在例行簡報會上提到美俄元首通話，她表示，拜登向普京提及延長《新削減戰略武器條約》（New START）五年、支持烏克蘭主權，他同時提出美國大選遭干預、俄羅斯黑客入侵美國政府部門網站及俄羅斯涉嫌於阿富汗懸賞獵殺美軍等問題。

拜登亦關注俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭莫斯科方面拘捕的情況。普薩基曾在25日表示，拜登有各種選項應對該事件，而華府亦要求普京即時釋放納瓦爾尼在內的示威者。另外她指出，拜登認為俄羅斯的「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道項目對歐洲而言是一份壞協議。

克里姆林宮的聲明則指，普京與拜登對延長《新削減戰略武器條約》感到滿意，雙方亦已達成協議，延長該條約。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，延長條約符合兩國和全球利益。俄羅斯塔斯社（TASS）同日引述消息人士報道，美俄兩國預計在短時間內就為2月5日到期的協議交換照會。