新冠肺炎｜英國逾10萬死　官員警告陸續有來　約翰遜：已盡全力

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-27 04:34

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）死亡病例數1月26日突破10萬大關，當地首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）警告會有更多人染疫身亡。首相約翰遜（Boris Johnson）則指，政府已竭盡所能減少生命損失。

英國政府的數據顯示，當地在26日新增20,089宗感染個案、另外再多1,631人喪生。美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計數據顯示，截至27日上午3時22分，英國已有3,700,235人確診，其中100,358人因此喪生。

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有關喪生數字已經超過整個二戰英國民眾死亡人數，而且比1940至41年倫敦大轟炸遇難者人數多一倍以上。惠蒂說：「不幸的是，我們在接下來幾周、開始感受到疫苗的作用之前，將看到很多、更多的死亡（病例）」。

對於英國政府方式飽受批評，約翰遜稱自己對政府所做的一切負上全部責任，強調當局真的已盡所能，並繼續盡力減少生命損失和苦難。他表示政府會從中汲取教訓，為將來作出準備。

另外截至25日，英國總共有685萬人接種首劑疫苗，47萬人以來已完成接種兩劑疫苗，政府多次強調，接種率及完成疫苗計劃都是當地戰勝疫情的關鍵。