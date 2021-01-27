共和黨多數反對彈劾審訊　特朗普或避罪名成立

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-27 07:25

美國參議院準備開始審訊彈劾前總統特朗普（Donald Trump）的案件，共和黨參議員保羅（Rand Paul）1月26日以彈劾前總統違反憲法為由挑戰此案，雖然他的議案遭到否決，惟仍取得45名共和黨人支持。這意味在2月的審訊時，或未必獲三分之二參議員支持裁定特朗普有罪。

圖為美國參議員保羅（Rand Paul）1月26日在華盛頓國會參議院提出動議。（AP）

保羅25日晚在Twitter表示：「我反對『彈劾』審判這種違憲行為，我將就參議院能否審判私人公民進行投票表決。」

I object to this unconstitutional sham of an “impeachment” trial and I will force a vote on whether the Senate can hold a trial of a private citizen. — Senator Rand Paul (@RandPaul) January 25, 2021

參議院26日表決保羅提出的動議，有45名共和黨人投下支持票，但在5名黨友倒戈及所有民主黨議員投反對票的情況下，動議遭到否決。

參議院將在2月8日的那周開始針對特朗普的彈劾審判，假如要裁定特朗普罪名成立，需要所有民主黨議員及最少17名共和黨人支持。而從今次保羅的動議遭否決的情況而言，由於只有5名共和黨人倒戈，這意味着，參議院屆時很大機會無法取得三分二大比數定罪的門檻，令特朗普第二次避過彈劾危機，為他可能在2024年大選捲土重來移除障礙。