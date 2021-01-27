習近平與盧卡申科通電話　希望白羅斯保持政局穩定

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-27 08:22

中國國家主席習近平和白羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）1月26日通電話。習近平表示，希望白羅斯保持政局穩定和社會安寧。白羅斯方面指出，中國願意提供新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

新華社引述習近平指出，面對疫情全球大流行，雙方開展緊密抗疫合作，各領域務實合作保持了穩中有進的良好勢頭。他強調，中方支持白羅斯走符合本國國情的發展道路，希望白羅斯保持政局穩定和社會安寧，願為白方經濟社會發展提供力所能及的幫助。雙方要繼續相互支持，維護發展中國家共同利益，維護國際公平正義。

圖為2021年1月26日，白羅斯總統盧卡申科於明斯克等候出席會議。（美聯社）

盧卡申科感謝中方為白羅斯抗擊疫情和經濟社會發展提供寶貴支持。他指，白羅斯在香港、台灣、新疆等涉及中方核心利益問題堅定同中方站在一起，堅決反對一切外部干涉。白羅斯願同中方積極推進共建「一帶一路」和「巨石」（Great Stone）白中工業園建設，加強經貿、地方等各領域合作。

白羅斯通訊社報道，中國願意向白羅斯提供新冠肺炎疫苗。雙方還討論增加鉀鹽肥料對中國的出口。他們同意於疫情緩和時盡快舉行面對面會談，跟進現有議題。