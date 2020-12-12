【白羅斯示威】總統盧卡申科遭瑞士凍結資產　並禁止入境

西方多個國家先後因為白羅斯總統大選舞弊以及暴力鎮壓示威者而對該國官員實施制裁。英國媒體12月12日報道，瑞士已凍結白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的金融資產。

瑞士禁止入境

路透社12日報道，瑞士政府表示，有15人被禁止進入或經過瑞士，盧卡申科及兒子維克托（Viktor Lukashenko）是其中2位。政府指，這些人士被指控要對使用暴力和任意拘捕示威者負責。

瑞士對白羅斯持續的緊張局勢表示深感關切，呼籲盧卡申科政府與民間對話，並要求他釋放被任意拘捕的民眾，以及調查有關安全部隊拷問及虐待行為的指控。

路透社12月12日報道，白羅斯總統盧卡申科已被瑞士政府凍結金融資產，並被禁止入境。圖為12月8日盧卡申科到訪斯托爾布齊的醫院。（AP）

選舉舞弊爆示威浪潮

在白羅斯鐵腕執政26年的盧卡申科8月9日再度勝出總統選舉。反對派拒絕承認結果，並指控選舉舞弊。事件引發示威浪潮。數以千名民眾定期在明斯克（Minsk）及其他城市舉行集會，要求盧卡申科下台。有關部門鎮壓大多數和平示威，警察用閃光彈、催淚氣體和警棍驅散集會。

美聯社12月8日報道，數以千計民眾被拘留並遭到殘酷毆打。自8月抗議活動開始以來，據報共有4人因政府鎮壓示威而死亡。

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西方多國先後制裁

英國與加拿大9月29日宣布制裁盧卡申科及多名白羅斯官員。歐盟及美國亦在10月2日宣布制裁部分白羅斯官員。