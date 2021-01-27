新冠肺炎｜世衛建議可使用低劑量抗凝血劑　預防患者出現血栓

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-27 11:09

世界衛生組織1月26日發布治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的最新指引，其中包括可使用低劑量的抗凝血劑，預防患者血管出現血栓。

圖為1月21日，美國加州一間醫院因病房病床不足，有病人需要被安置在走廊上。（Reuters）

世衛建議表示，對於需要住院的新冠肺炎患者，可以使用低劑量的抗凝血劑，預防患者血管出現血栓。美國在2020年5月時有研究指出，使用低劑量的抗凝血劑可以增加患者的生存率，不過當時僅在初期觀察階段，現成為世衛的治療建議。

世衛還建議，對於在家中治療的患者，可使用脈搏血氧飽和儀檢查血液含氧，以觀察病人病情變化。但這需要向照料者及患者提供指導，及讓醫護人員定期探訪。

另外，世衛建議醫院正使用非侵入性呼吸輔助機的病人，在清醒狀態下改以俯臥姿勢，可增加肺氧氣量，有關的治療建議已在部分醫院中正在使用。

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另外，世衛免疫接種策略諮詢專家小組（SAGE），就莫德納藥廠（Moderna）的新冠疫苗提出使用建議，指在特殊情況下可延長至42日才注射第二劑，但不建議孕婦接種，除非是曝露在病毒環境下如醫護人員。