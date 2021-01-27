蓬佩奧卸任後加入保守派智庫　美媒指為2024年競選總統鋪路

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-27 16:28

美國媒體1月26日報道，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將加入一家在華盛頓的智庫，為他可能參與2024年美國大選提供平台。

據美國Axios新聞網站1月27日報道，蓬佩奧將留在華盛頓，並加入保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute），為他積極參與政策討論、參與2024年美國大選提供平台。報道稱，蓬佩奧通過加入保守派智庫，將密切關注對共和黨至關重要的討論和捐助者。

Axios從哈德遜學院獲得的一份聲明顯示，蓬佩奧表示：「我非常高興即將加入哈德遜研究所，並期待為推進美國領導地位和參與全球事務的使命做出貢獻。」

美國前國務卿蓬佩奧被指有意競選下一屆美國總統。圖為2020年11月10日，蓬佩奧在華盛頓出席記者會。（AP）

在美國國內，關於蓬佩奧參選總統的報道一直不斷。1月21日，蓬佩奧在Twitter寫下「1,384天」的字樣。對此，美國《國會山報》分析稱，蓬佩奧是在進行2024年美國總統大選倒數。蓬佩奧被認為是10幾名潛在的2024年共和黨總統候選人之一。

《新聞周刊》（Newsweek）則指出，蓬佩奧本人也有意願競選共和黨總統候選人提名，他似乎把自己定位為對美國總統拜登（Joe Biden）政權有影響力的評論員，而且很可能對新總統的大部分新議程提出批評。