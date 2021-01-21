深夜制裁蓬佩奧等28人 這是中國給拜登新政府的警吿

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-01-21 12:30

華府時間1月20日12時，拜登（Joe Biden）宣誓就任新一屆美國總統，特朗普（Donald Trump）任期正式宣吿結束。值得注意的是在拜登就職、特朗普任期結束的敏感時刻，中國官方公布了對特朗普政府包括蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的28人的制裁決定。

中國官方媒體新華社公布中國外交部制裁令的時間是北京時間1月21日凌晨1時25分，也就是美國東岸時間1月20日剛過12時不久。

時間點選取微妙

時間點的選取體現了中方捍衛國家利益的堅定決心，中方的名單似乎早已制定完畢，迫不及待第一時間拋出。

這些人在這個時間點是公民而非政府官員，各企業、各機構還沒有來得及公布宣布聘請他們擔任要職的決定。雖然他們早已經為自己找好了退路，未來不久就會陸陸續續宣布去處，但是北京在這一時間點的這一決定顯然會讓他們立刻體會到拿中國話題發揮的痛楚。

若提前宣布制裁令，反而會讓各大企業、機構望而卻步，制裁效果或許沒那麼明顯，在他們已經私下有合約、有共識之後，北京第一時間宣布制裁令的制裁效果更顯著。

從人選的選擇也可以看出中方在不少問題上劃下了紅線。

蓬佩奧將對華強硬列為自己的外交政績。圖為蓬佩奧2020年11月10日在華盛頓出席記者會。（AP）

人選背後的紅線

新華社報道中公開點名了28人制裁名單中的10人。

這10人中，蓬佩奧是特朗普政府國務卿、奧布萊恩（Robert O'Brien）是特朗普政府國安顧問，他們負責全面對抗中國政策的制定和執行，號稱反華集大成者。

納瓦羅（Piter Navarro）擔任特朗普政府白宮貿易顧問，一直煽動特朗普與中國開展懲罰性的貿易戰，並在2020年多次發表新冠肺炎來自武漢實驗室等謊言。

史達偉（David Stilwell）是特朗普政府助理國務卿，多次發表攻擊中共的言論，稱中共海外惡意影響「隱秘、脅迫和腐化。

博明（Matt Pottinger）2019年9月22日至2021年1月7日擔任副國家安全顧問，多次稱新冠病毒最早由中國實驗室泄露。

阿扎已經提前辭職，但是他未能免於被中國制裁。（AP）

阿扎（Alex Azar）是特朗普政府的衛生部長，2020年8月率團展開對台灣的訪問行程，不僅成為六年來首位訪台的美國內閣閣員，就美國總統繼任順序而言，也是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。他2012年到2017年擔任大型藥企禮來（Eli Lilly）美國分部總裁及藥廠說客團體生物技術創新組織（BIO）董事會主席，制裁令或使他很難迴歸商界。

克拉奇（Keith J. Krach）是特朗普政府國務院副國務卿，2020年9月訪問台灣，是首位到訪台灣訪副國務卿，也是1979年以來訪台層級最高的現任國務院官員。他還曾說史上最年輕的通用汽車副總裁，制裁令一出在中國有着諸多商業利益關係的通用汽車等公司很難對他說出歡迎二字。

克拉夫特（Kelly Craft）是美國常駐聯合國代表，多次發聲「挺台」，並與台灣「駐紐約辦事處長」李光章在曼哈頓共進午餐。

博爾頓（John Bolton）曾任白宮國安顧問，是對華鷹派、戰爭鷹派。他曾批評中國通過「一帶一路」進行全球經濟擴張，並支持台灣自決。2016年12月特朗普與台灣總統蔡英文通話，博爾頓當時說，美國總統可以與任何他想要接觸的人說話，只要他認為這是符合美國利益，北京不該指定美國跟誰說話。

班農已經得到了特朗普的特赦令。（路透社）

班農（Steve Bannon）在特朗普任期的前七個月曾擔任白宮首席幕僚長兼總統顧問。他是主張對華強硬的極右翼勢力的代表，又積極區分「中國共產黨」、「中國」和「中國人民」。被特朗普解除職務後，他仍然活躍在反華陣線。美國《紐約時報》2020年11月20日發表題為《郭文貴和班農如何推動新冠病毒起源陰謀論》的報道，揭秘流亡美國的中國商人郭文貴和班農兩人是如何結合雄厚的資金和政治影響力形成反中共聯盟。

從這些人的履歷背景看，台灣問題是中國高度關注和重視的話題，中國對特朗普政府在台灣問題上屢屢破格嚴重不滿。除了台灣問題，抹黑中國疫情、攻擊中共、煽動貿易戰，都是中國不能接受的。

給拜登政府的信號

中方公布的28人名單，並非隨隨便便制定，這些人因為什麼原因而登上中國的制裁名單，一看便知。班農和博爾頓早就被特朗普解僱，如果只是為了報復，北京早在當時就公布了制裁。將特朗普政府主動辭職、被開除、任期自動結束的反華官員一起制裁，說明北京正在進行的是集中清算，是特朗普任期結束時的算總賬。

這無疑是給拜登新政府的一記警吿。對特朗普政府時期官員的打臉，並不是為了報復而報復，給美國新政府釋放信號的色彩更濃厚。美國新政府的官員，不得不考慮是發揮中國問題重要，還是卸任後的長遠安排重要。

中國制裁公民而非在任官員也展現了一定程度上的克制姿態，不願意從官方層面惡化兩國關係，操作上還是非常謹慎的。