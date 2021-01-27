強人的退休生活？　普京：卸任後或從事釀酒業任法律顧問

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-01-27 17:34

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）掌權逾廿年，目前未知他的任期結束時會否從此退隱江湖。對於卸任後的生活，普京1月25日透露，未來或者會從事釀酒業，為幕僚家族擁有的品牌擔當法律顧問。

俄羅斯衛星通訊社報道，普京和大學生透過視像交流時表示，他特別關注與葡萄酒生意有關的事件。普京說，「我只對一件事感興趣，不是要創辦一家企業，而是從事一種工作，就是釀酒。這是一種很好的活動，非常高貴。我的一個朋友從事的就是一間小型葡萄酒企業。」

普京還用開玩笑的語氣補充說，「總有一天我會這樣做，從事相關的工作。我有一位顧問叫蒂托夫（Boris Titov），他是Abrau-Dyurso酒莊的所有者。也許當我作為總統完成我的工作後，我將作為他的顧問去工作。不是以一個商人的身份，而是作為一名法律專家。現在我們通過了這項法律，我開始了解其中的一些內容。」普京本身是聖彼得堡國立大學法律系畢業生，畢業後加入了國家安全委員會，後來才進入政壇。而他所指的，是去年生效的釀酒法。

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蒂托夫則說，「我不會放棄讓一位總統給我做顧問的，我認為，世界沒有任何企業家會拒絕這樣的提議。此外，我可以說在法律領域，普京總統對葡萄酒行業非常了解。因為他簽署了『釀酒法』，法律今天起了作用，並改變俄羅斯的釀酒結構。」