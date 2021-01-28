美國土安全部警告：國會暴亂後　面臨更高國內極端暴力風險

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-28 06:18

美國國土安全部1月27日警告，國內極端暴力威脅加劇的狀態，該國可能面臨數周。這些威脅來自對前總統特朗普（Donald Trump）爭取連任失敗感到憤怒並受到國會暴亂事件激發的人。

現任總統拜登（Joe Biden）就職典禮在高度安全的情況下舉行，超過2萬名國民警衛隊（National Guard）成員嚴陣以待。而被指煽動叛亂的特朗普將在參議院接受第2次彈劾審判。官員指，接下來數周會有約5,000名士兵留在華盛頓。

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國土安全部發布的國家恐怖主義諮詢公告指：「消息表明，某些出於意識形態動機的暴力極端分子反對（拜登）行使政府權力和總統的過渡，以及虛假的敘述導致其他不滿的感覺加劇，可能繼續動員煽動或實施暴力」。

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公告提到，國內極端暴力的動機包括對政府因應新型冠狀病毒（COVID-19）實施的限制措施、美國大選2020選舉結果以及警察使用武力感到憤怒，而「包括反移民在內長期存在的種族與族裔緊張局勢」亦驅使美國發生國內暴力襲擊。

國土安全部通常一年僅發布1至2份諮詢公告，大多是警告來自外國恐怖組織的威脅。