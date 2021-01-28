加拿大憂中國擬禁港人雙重國籍　30萬加籍公民或失領事保護

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-01-28 13:17

加拿大傳媒1月27日報道，中國或不再允許香港人持有雙重國籍，令加拿大擔心身處香港的30萬加拿大公民的權利，即他們可能會失去領事保護權。

加拿大《國家郵報》（National Post）27日報道，該國外交部發言人巴布科克（John Babcock）表示：「加拿大意識到香港政府決定要求雙重國籍人士聲明他們在香港時所合法保留的國籍。」他指了解到這將影響居港加籍公民以至在港服刑的加籍囚犯，可能會導致他們失去領事保護權。

圖為2017年12月4日，中國與加拿大的國旗懸掛在北京紫禁城前面。（Getty）

港府的相關政策改變後，持加拿大和香港雙重國籍的公民必須在加拿大和中國國籍之間做選擇。中國屆時料會根據其《國籍法》，不承認港人的雙重國籍，亦不再視擁有中國血統的香港居民為中國公民。

加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）稱，「這是另一個重要的潛在發展，看來中國現正將其公民法應用於香港，並迫使港人選邊站。這情況仍有待觀察。」

渥太華大學的科學、社會與政策研究所高級研究員約翰斯頓（Margaret McCuaig-Johnston）則指，失去領事通道的雙重國籍人士，可能會被拒離開香港。