GameStop股價狂潮持續　Robinhood宣布限制交易

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-29 00:55

電子遊戲零售商GameStop（NYSE：GME）股票近日受到大批散戶追捧，推動股價火箭式急升後，網上股票交易平台Robinhood1月28日宣布，限制GameStop及其他獲散戶瘋狂掃入的股票交易。

Robinhood的新措施包括限制投資者出售頭寸，並在部分情況禁止設立新倉，同時該平台亦會嘗試減慢以借款進行的交易數量。有關限制適用於GameStop、AMC娛樂控股公司（AMC）、Bath & Beyond（BBBY）、諾基亞（NOK）、黑莓公司（BB）等。

該平台指，採取這些措施的目標是令到投資「民主化」，並吸引更多普通人參與投資。惟監管機構指Robinhood違反守則，淡化投資風險，對方則強調準備為用戶講解這些風險。

Gamestop（GME）近日為日股民焦點之一。（GettyImages）

GameStop和其他零售店的業績因為疫情樣遭到沉重打擊，不過大部份人都看淡前景，公司因此成為了沽空者的目標。而GameStop在1月11日宣布加入三名新董事，利好消息導致有沽空者平倉，從而推高股價。隨愈來愈多網民押注看好，再加上得到特斯拉（Telsa）創辦人馬斯克（Elon Musk）加持，雙雙帶動股價上揚。沽空者急於平倉，股票出現超額需求，價格飆升，形成挾淡倉（short squeeze）的情況，沽空者只能夠於更高位購回股票，最後損手離場。

GameStop1月27日收市報347.51美元，較1月13日收市價31.40美元勁升十倍，而在28日開市時更一度向好，但在各大交易平台限制交易後，股價下跌超過50％，曾跌64%，曾多次跌停。而另一些被投機炒起的股票如AMC下跌了60％，黑莓、Bed Bath和Beyond下跌40％以上。