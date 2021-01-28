GME｜投資大師警告GameStop散戶玩火恐困泡沫　看好另一類股票

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-28 15:23

機構投資者名人堂成員伯恩斯坦（Richard Bernstein）警告，散戶投資人會因為受困於美國飆股GameStop（遊戲驛站）的投機交易，付出慘痛代價。

社群平台Reddit聊天室先前鼓勵網友買進以拉抬GameStop股價，想逼走做空的避險基金。截至周三收盤，這支股票今年來大漲逾1700%，走勢與基本面脫節。盤後交易下跌16%。

GameStop股價在2021年初突然暴升，引來關注（美聯社）

縱橫華爾街數十年、現任Richard Bernstein顧問公司執行長的伯恩斯坦認為，市場民主化是網友呼朋引伴造就這股瘋潮的關鍵。他擔心缺乏經驗的業餘投資人最終陷入困境：「泡沫以不同的形式出現，這個很經典。你基本上是在玩火。」

他也將流動性大增歸因於聯準會政策，以及市場不畏風險增加槓桿操作。

交易量戲劇化大增，真的有泡沫成形。如果你擔心的話⋯⋯應該要賣股。

根據伯恩斯坦，這股瘋潮之外，在較不引人注意的地方正出現一些機會。關鍵是耐心。

他偏好與經濟復蘇緊密連結的類股，尤其是能源：「現在股市最吸引人的部分是能源股。如果全球經濟復蘇，而我認為大部分人會同意大概是明年左右，你會看到化石燃料的需求上揚。能源類股持股嚴重偏低。目前非常不受喜愛。」

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