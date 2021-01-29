美國前副總統彭斯卸任後被指無家可歸　需「遊牧」借宿

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-29 08:05

美國前副總統彭斯（Mike Pence）及妻子凱倫（Karen Pence）1月20日卸任後，有當地傳媒報道，他們目前無家可歸，並經常到官員家中借宿。

美國《商業內幕》（Business Insider）網站26日引述共和黨消息人士報道，彭斯夫婦從來沒有買入房屋，因此他們離開副總統官邸返回老家印第安納州（Indiana）後，只能在他人家中暫住。

其中一名消息人士指，彭斯夫婦目前住在彭斯的舊拍檔、印第安納州州長霍爾庫姆（Eric Holcomb）的一間度假小屋。另外兩名跟彭斯關係密切的共和黨人則表示，他們聽說彭斯夫婦住在其兄長格雷格（Greg Pence）位於該州哥倫布市（Columbus）的家中。

彭斯沒有在1月20日為特朗普送別，而是出席拜登和賀錦麗的就職禮。有報道指彭斯卸任後，至今居無定所。（Reuters）

報道指，彭斯固然有能力買入房產，而且印第安納州所在的美國中西部地區樓價比東西岸地區便宜，但因為彭斯現時希望保持極度低調，所以避免在公開場合活躍。

而另一個重要原因是關於他的安全。事緣彭斯1月6日在國會主持選舉人票結果時，曾拒絕時任總統特朗普（Donald Trump）停止認證的要求，特朗普的支持者之後更衝入國會，揚言將彭斯問吊，部分更與彭斯和家人相距離30米。報道稱本土恐怖份子可能視彭斯為眼中釘，而後者現在基本上與特朗普斷絕所有聯繫。