約翰遜訪蘇格蘭籲停講新獨立公投　稱英國脫歐當地捕漁業將受益

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-29 03:38

英國首相約翰遜（Boris Johnson）1月28日訪問蘇格蘭時稱，國家為適應脫歐生活而做出調整期間會出現許多初期問題，不過受重創的捕漁業將在中長期內獲益。他又告訴蘇格蘭民族主義者，當地民眾想對抗新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，不要再永無止境地談論有關新獨立公投。

約翰遜當天在蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）郊外一間實驗室表示：「當我認為（英國）國民和蘇格蘭民眾特別想與（新冠肺炎）這種流行病作鬥爭時，我不覺得正確的做法是無休止地議論另一場公民投票。」「畢竟我們不久前已舉行公投，在毫無意義的憲法爭執中，我看不到迷失的好處。」

圖為英國首相約翰遜1月28日訪問蘇格蘭，期間會見在格拉斯哥（Glasgow）建立疫苗中心的軍人。（AP）

蘇格蘭民族黨（SNP）及其黨魁、蘇格蘭首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）批評約翰遜在當地為預防疫情蔓延而實施封鎖措施之際訪問蘇格蘭，質疑此舉是否符合防疫指南。約翰遜的發言人則辯護道，這是首相出門拜訪企業、社區和民眾的基本工作之一。

約翰遜當天還說：「當然，許多地區都存在初期問題，這無法避免，因為這是一個很大的改變，」「但毫無疑問，在中期來說，且從長遠來看，變化對蘇格蘭捕漁業非常非常有益有利」。他指，最終英國將能在其領海內捕撈所有魚類。

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