Robinhood｜散戶被限制交易憤而提告　馬斯克撐兩黨議員啟動調查

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-29 12:09

股票經紀商羅賓俠公司（Robinhood）1月28日一度限制投資者交易遊戲驛站公司（GameStop）等熱炒美股，引起散戶不滿並提出訴訟索償。兩黨議員罕有站於同一陣線要求啟動調查，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示支持。

聲稱擁有逾1,300萬用戶的羅賓俠公司表示，鑑於近期的波動，遊戲驛站和其他股票的交易將受到限制，只准投資者出售股票，不准買入。公司後來撤銷限制。盈透證券集團（Interactive Brokers）當日也一度限制交易相關股票。

圖為2021年1月27日，美國紐約市一間遊戲驛站門店。（路透社）

有散戶入稟紐約的法院向羅賓俠公司索償。根據訴狀，原告人指控公司剝奪散戶投資的能力，操縱市場，限制交易的決定違反顧客協議和金融業規定。芝加哥也有投資者入稟提告，指控公司的舉動是保護建制體系的投資，損害一般投資者。

限買措施也引起兩黨議員的關注。民主黨眾議員奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）的政見向來截然不同，但今次罕有異口同聲要求啟動調查。奧卡西奧—科爾特斯認為羅賓俠公司的舉動是不能接受，並指身為眾議院金融機構委員會成員，有必要將支持舉行聽證會。

This is unacceptable.



We now need to know more about @RobinhoodApp’s decision to block retail investors from purchasing stock while hedge funds are freely able to trade the stock as they see fit.



As a member of the Financial Services Cmte, I’d support a hearing if necessary. https://t.co/4Qyrolgzyt — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 28, 2021

奧卡西奧—科爾特斯的推文除了得到克魯茲的認同以外，馬斯克也表態支持。有人也諷刺羅賓俠本身是取名自劫富濟貧的羅賓漢（Robin Hood），但公司卻保護富人免遭窮人挾淡倉。

Absolutely — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021