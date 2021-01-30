普京簽署法案　延長《新削減戰略武器條約》

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-30 01:35

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）1月29日簽署法案，延長《新削減戰略武器條約》（New START），限制俄羅斯及美國的核武數量。

普京曾在26日與美國總統拜登（Joe Biden）通話，討論該條約，俄羅斯上、下議院翌日分別一致通過該條約五年，而華府方面則無需經過國會批准就可延長條約。

《新削減戰略武器條約》在2010年由時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）及俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）簽署，限制每個國家不可部署超過1550枚核彈頭、禁止部署700枚以上彈道導彈、限制部署重型轟炸機在700架以內等條款。

拜登在競選時曾表明有意保留該條約，俄羅斯方面則一直提出無條件續約，但上屆美國總統特朗普（Donald Trump）政府在2020年才開始與俄羅斯談判延長事宜，惟華府作出多項附加要求，導致雙方談判數月都沒取得進展。

美俄在2019年分別宣布退出1987年簽署的《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），令《新削減戰略武器條約》是唯一限制雙方核武的國際條約。