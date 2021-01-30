處理加拿大簽證申請公司有中國背景　議員憂資料外泄　促中止合約

撰文： 何文翰 許懿安 最後更新日期： 2021-01-30 16:50

加拿大媒體1月28日報道，為該國政府處理多國簽證申請的公司VFS Global，其投資者當中有中國國有企業。有加拿大議員擔心北京政府有可能取得中國大陸及香港社運人士的資料，要求渥太華中止與VFS Global的合約。

《環球郵報》28日報道，VFS Global負責為加拿大處理83個國家的簽證申請，而VFS Global擁有的另一間公司TT Services亦與加國政府簽有提供簽證申請服務的合約，服務包括收集指紋、照片及個人資料等。

內文稱EQT VII（No.1）Limited Partnership是VFS Global的大股東。EQT VII註冊辦事處在蘇格蘭愛丁堡。

英國公司註冊局（Companies House）文件顯示，EQT VII其中一位投資者是中國投資有限責任公司（China Investment Corp.）子公司成棟投資有限責任公司（Chengdong Investment Corp.），另一位投資者是香港外匯基金的Eight Finance Investment。

中國投資有限責任公司是國有投資公司。

3名新民主黨（New Democratic Party）議員，即關慧貞（Jenny Kwan）、哈里斯（Jack Harris）及格林（Matthew Green）向加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）致函，稱對VFS Global處理的資訊安全深感擔憂。

保守黨議員丹曹（Raquel Dancho）要求政府取消合約。她說：「中國（大陸）及香港民主派社運人士的私人及機密資料有可能被中國共產黨取得，對加拿大國家利益構成風險。」