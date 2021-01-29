加拿大警告中國開始執行國籍法　呼籲海外公民表明加籍身份

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-29 04:44

加拿大傳媒1月27日報道，中國或不再允許香港人持有雙重國籍，渥太華政府28日呼籲，在港的加國公民假如被當局問話或被扣留，應表明自己是加拿大公民的身份。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）發言人沙特朗（Christelle Chartrand）28日透過電郵回覆當地《環球新聞》（Global News）查詢，稱根據中國的國籍法，香港並不承認雙重國籍。

聲明提到，中國開始廣泛而嚴格地執行在1980年成立的國籍法，當局可能或拒絕向自稱中國籍的雙重國籍人士提供領事協助，因此呼籲希望獲領事協助的公民應一直表明加國公民身份。

沙特朗亦指，加拿大對於香港政府就改變對待雙重國籍人士政策感到憂慮，並會向當地部門尋求更多資料。

香港有大批雙重國籍人士居住，加拿大政府呼籲，海外公民遇到當局問話或扣留時，應一直表明加國公民身份。（AP）

加拿大《國家郵報》（National Post）27日報道，該國外交部發言人巴布科克（John Babcock）表示：「加拿大意識到香港政府決定要求雙重國籍人士聲明他們在香港時所合法保留的國籍。」他指了解到這將影響居港加籍公民以至在港服刑的加籍囚犯，可能會導致他們失去領事保護權。

港府的相關政策改變後，持加拿大和香港雙重國籍的公民必須在加拿大和中國國籍之間做選擇。中國屆時料會根據其《國籍法》，不承認港人的雙重國籍，亦不再視擁有中國血統的香港居民為中國公民。