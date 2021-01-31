烏克蘭制裁北京天驕及北京信威等　防本國關鍵引擎公司受控

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-01-31 22:06

烏克蘭政府1月29日稱，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）已簽署政令，對中國北京天驕航空產業投資有限公司（Beijing Skyrizon Aviation）實施制裁，這家公司試圖控制烏克蘭最大的航空及太空產業公司。

烏克蘭通訊社（Ukrainian News Agency）報道，制裁清單上除了北京天驕相關企業，還有控制北京天驕的北京信威集團。信威集團董事長王靖也在制裁之列。

美國和中國先前因烏克蘭的馬達西奇公司（Motor Sich）而爭論，美國反對中國投資者收購這家公司。這讓烏克蘭陷入兩難，因為烏克蘭一方面仰賴美國提供最多軍事援助，一方面也尋求與中國建立更深厚的商務關係。

如今烏克蘭對北京天驕實施制裁，包括凍結資產、限制貿易往來等，且不准把資金移出烏克蘭，為期3年，到2024年一月為止。

在美國前總統特朗普（Donald Trump）任期之末，華府把北京天驕列入「軍事最終用戶」（MEU）清單，限制美國企業出口貨物給這家有能力發展飛機引擎等軍用品的公司。

北京天驕持有馬達西奇部分股份，但由於烏克蘭安全局（SBU）需調查，股份於2017年被凍結。中國方面基於股份被凍結，向烏克蘭提出規模達35億美元的仲裁案。

美國大使館本月稍早聲明表示，北京天驕在烏克蘭的掠奪性投資和技術收購，具有轉移為中國軍事最終用途的風險，令人無法接受。

中國商務部則稱，美國「羅織各種理由藉口」，打壓中國海外企業，敦促華府糾正此前一系列錯誤做法。