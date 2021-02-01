路透社︰昂山素姬及緬甸總統溫敏被軍方突襲式拘留

撰文： 曹家駿 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-01 08:56

根據路透社報道，執政黨全國民主聯盟（National League for Democracy）發言人2月1日表示，緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）以及執政黨其他高層人物，於清晨被突襲式拘留。

緬甸近日政局緊張，軍方曾指聯邦議會議員選舉舞弊，外界憂慮軍方會發動政變。全國民主聯盟2020年11月8日在議會贏得83％議席，可以籌組政府，緬甸選舉委員會反駁軍方有關投票舞弊的指控，稱沒有出現大到足以影響投票信譽的錯誤。軍方之前曾呼籲政府推遲原定2月1日展開的議會新一任期。

由於外界愈發憂慮緬甸軍方正準備發動政變，故軍方1月30日曾承諾過會遵守憲法和依法行事。

全國民主聯盟發言人Myo Nyunt通過電話向路透社表示，「我想告訴人民不要輕率回應，希望他們依法行事。」他稱預期自己也會被捕。

英國廣播公司（BBC）駐東南亞記者黑德（Jonathan Head）指出，首都內比都（Naypyitaw）和主要城市仰光（Yangon）的街道上均看到有士兵巡邏。據悉士兵還去了幾個地區的主要部長級官員的官邸，並把這些官員帶走。

緬甸國營媒體MRTV在昂山素姬和溫敏等人被捕後數小時，於Facebook專頁上稱公司出現技術問題，現時無法播放恆常節目。

路透社引述仰光居民指出，當地的手機數據連接及部分電話服務中斷。目擊者稱仰光市政府外有士兵駐守。