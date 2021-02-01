緬甸總統府宣布移交政權予國防軍總司令敏昂萊

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-01 11:55

緬甸當地時間2月1日凌晨疑發生軍事政變，緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統温敏（Win Myint）等多名執政黨高官被軍方拘留。緬甸軍方目前已經似乎控制首都及多個省邦議會。

2018年10月15日，緬甸國務資政昂山素姬（中）和緬甸國防軍總司令敏昂萊（前右二）在緬甸內比都參加會議。（新華社）

據新華社援引緬甸軍方電視台2月1日報道，緬甸總統府宣布，將國家權力移交給國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

緬甸軍方2月1日發表聲明說，根據憲法條款，實施為期1年的緊急狀態。緬甸軍方稱，扣押緬甸國務資政昂山素姬等多人是對選舉舞弊的回應。

據路透社報道，緬甸全國民主聯盟（NLD）發言人妙紐（Myo Nyunt）2月1日表示，緬甸國務資政昂山素姬、總統温敏及一些民盟高級官員被軍方扣押。

妙紐向美國有線新聞網絡（CNN）表示：「國務資政昂山素姬和其他一些高級官員被拘留在（首都）內比都。」

這位發言人說，除了昂山素姬之外，緬甸幾個省邦的部長也被軍方拘留。發言人Myo Nyunt說：「軍方似乎已經控制了首都。」

緬甸國營媒體MRTV在昂山素姬和溫敏等人被捕後數小時，於Facebook專頁上稱公司出現技術問題，現時無法播放恆常節目。據中國官媒央視報道，緬甸軍方已進入並控制多個省邦議會。緬甸國家電視台已被軍方控制，多個頻道中斷播出。同時，緬甸內比都、仰光等多地出現通訊中斷。