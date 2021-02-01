特朗普女婿庫什納獲提名諾貝爾和平獎

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-01 19:27

美國前總統特朗普（Donald Trump）的女婿、前白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）和他的副手貝爾科維茨（Avi Berkowitz）1月31日獲提名為諾貝爾和平獎候選人，因為他們被指在以色列和阿拉伯國家之間的四項正常化協議談判中發揮作用，這些協議被稱為《亞伯拉罕協議》。

澳洲全國網2月1日報道，提名者為美國律師德肖維茨（Alan Dershowitz），他是哈佛法學院的名譽教授。庫什納與貝爾科維茨將與同為提名人的特朗普（Donald Trump）、瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）、俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）等角逐該獎項。該獎項將於10月頒發。

路透社報道，這份被稱為《亞伯拉罕協議》的和平協議是「25年來中東地區最重要的外交突破」。庫什納在一份聲明中表示，他很榮幸獲得該獎項的提名。

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德肖維茨在給諾貝爾委員會的信中還提到了美國前駐以色列大使弗里德曼（David Friedman）和以色列前駐美國大使德爾默（Ron Dermer）在美以關係正常化方面所做的工作。他似乎暗示他的提名可能會引起爭議。

「諾貝爾和平獎不是為了受歡迎。它也不是對國際社會可能如何看待那些幫助實現和平的人的評估。這個獎項是為了滿足諾貝爾（Alfred Nobel）在遺囑中設定的苛刻標準。」他寫道。

報道指出，美國現任總統拜登（Joe Biden）政府預計將審查特朗普執政期間達成的所有國家安全協議，包括對阿聯酋和沙特阿拉伯的武器一籃子計劃。特朗普在一片爭議聲中下台也可能會影響到庫什納是否會獲獎。