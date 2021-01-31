美媒：距離彈劾案不足兩周　特朗普團隊5名律師離職

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-01-31 17:15

美國傳媒1月31日引述消息人士稱，在美國前總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案審訊開始前，特朗普的5名彈劾律師已經離開其團隊，原因是對法律策略存在分歧。

據美國有線新聞網絡（CNN）1月31日報道，離職中有兩名首席律師，一位名叫鮑爾斯（Butch Bowers），他在美國參議院對特朗普的審判中扮演着重要角色，因他是當初組建該團隊的律師，他和另一位律師巴爾比耶（Deborah Barbier）已經離開特朗普的團隊。

圖為2021年1月20日，特朗普和妻子梅拉尼婭（Melania Trump）準備離開白宮。（AP）

報道指，這是上述兩位律師的共同決定，此事讓特朗普辯護團隊陷入混亂，因為特朗普正在為2月8日開始的彈劾案做準備。

消息人士指，團隊中北卡羅來納州律師霍華德（Josh Howard）及來自南卡羅來納州的加塞爾（Johnny Gasser）和哈里斯（Greg Harris）同樣已經離開特朗普團隊。

報道稱，沒有律師公開表明為特朗普彈劾案辯護做準備，他們至今也沒有收取任何訂金或付款，也沒有簽署任何合作同意書。

特朗普彈劾案審訊預定2月8日開始，這次針對特朗普發動的彈劾是其任期內的第二次。2019年12月，特朗普曾被以「濫用權力和阻礙國會運作」為由，遭到彈劾。特朗普也是美國歷史上首位兩度遭彈劾的總統。