賀錦麗與杜魯多通話　承諾確保兩名被中方拘押加拿大人獲釋

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-02 10:49

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）2月1日與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通電話，賀錦麗做出保證，拜登（Joe Biden）政府將「盡其所能」確保兩名被中國拘留的加拿大公民獲釋。

2021年1月12日，孟晚舟離開温哥華的住所，前往法院出席變更保釋條件的聽證會。（AP）

據美聯社報道，美國副總統賀錦麗2月1日與加拿大總理杜魯多通了電話，這是賀錦麗進入白宮以來首次與外國領導人通話。

根據白宮發布的消息，在通話中，賀錦麗做出保證，拜登政府將「盡其所能」確保兩名被中國拘留的加拿大公民獲釋。

拜登1月22日曾與杜魯多通話，雙方談到中國逮捕加拿大公民一事時，同意就此事合作。

根據杜魯多辦公室發布的聲明，賀錦麗「懷念地回憶」她在蒙特利爾上高中的時光，兩人還討論了美國與加拿大兩國間的貿易政策，以及「避免購買美國貨政策所帶來的意外後果」。

杜魯多辦公室指出，杜魯多與賀錦麗談到了兩國領導人定於2月舉行的會晤。加拿大歷來是美國新總統出訪的第一站，拜登致電外國領導人的第一個電話就是打給杜魯多。

目前還不清楚拜登與杜魯多是否會舉行面對面的會晤，還是或因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，迫使他們進行網上視像會面。