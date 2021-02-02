緬甸政變｜國防軍總司令奪權　敏昂萊野心達成？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-02 11:39

緬甸軍方發動政變宣布接管政府，國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）被扣押。國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）隨即成為國際關注的焦點。雖然他表示一年後將重新舉行大選，但這位被指控迫害羅興亞人的強人會否履行承諾則是未知之數。

現年64歲的敏昂萊曾於仰光大學（Yangon University）修讀法律。路透社引述敏昂萊的同窗指，敏昂萊寡言低調。敏昂萊之後投考國防學院獲取錄。根據同期學員所指，敏昂萊表現平平，但後來逐步慢慢得到晉升。

緬甸雖然於十年前結束軍政府統治步向民主，但軍方的身影從來沒有消失。2011年，敏昂萊接任國防軍總司令，並與昂山素姬共同制定過渡至民主政府的計劃。但另一方面，敏昂萊以社交媒體公開行程，例如訪問中國和日本等地方以及接待天主教教宗方濟各（Pope Francis）等外國代表，顯示軍方勢力依舊存在。國防軍目前仍然於聯邦議會把持四分一議席，阻撓全國民主聯盟修憲和限制軍權。

圖為2015年12月2日，緬甸國務資政昂山素姬和國防軍總司令敏昂萊於內比都會面。（路透社）

敏昂萊於社交媒體努力經營自己的形象，從軍人轉變成為政客和公眾人物，但國際社會卻不受落。緬甸軍方被指迫害少數種裔羅興亞人，敏昂萊成為眾矢之的。個別國家將事情定性為「種族滅絕」。美國因此兩次制裁敏昂萊，指他參與「種族清洗」行為和侵犯人權。Facebook和Twitter分別封鎖敏昂萊的帳戶。

7月滿65歲的敏昂萊即將達到軍方退役年齡，但他曾暗示自己有意從政。澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）的緬甸分析家勒馬耶（Herve Lemahieu）指出，敏昂萊「有過以平民身份參選的念頭」。他認為敏昂萊很可能希望爭取軍方支持的政黨協助，出任更高官職；但由於軍方於大選潰敗，「他現在很可能估計……靠選舉無法繼續掌權。」