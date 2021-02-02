緬甸政變｜拜登力求與盟友抗衡中國　對華戰略面臨首個重大考驗

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-02 09:46

緬甸2月1日發生政變，軍方扣押國務資政昂山素姬、總統温敏及其他執政黨高層人士。美國總統拜登（Joe Biden）於2月1日呼籲緬甸軍方交出權力，有報道指出，緬甸政變是拜登對華戰略的首個重大考驗。

路透社2月2日報道，拜登在一份聲明中稱，國際社會應團結一致，向緬甸軍方施壓，要求他們立即放棄他們所掌握的權力。

拜登還表示，「若這一進展出現逆轉，就必須立即對我們的制裁法律和當局進行審查，然後採取適當行動」。他還強調，「無論民主在哪裏受到攻擊，美國都將捍衛民主。」「美國注意到那些在這一艱難時刻與緬甸人民站在一起的人。」

拜登政府於2021年1月20日就職，承諾在重大國際挑戰上將與盟友密切合作，這與上屆總統特朗普（Donald Trump）的「美國優先」方針形成鮮明對比。而緬甸政變事件可能是拜登尋求多邊解決方案決心的首個重大考驗。

路透社2月2日指出，緬甸政變事件對拜登政府及其打造強而有力的亞太政策以對抗中國的努力或帶來重大打擊。

拜登的亞洲政策團隊中有很多人，包括國家安全委員會「印太協調員」坎貝爾（Kurt Campbell），都是奧巴馬政府的資深官員。在奧巴馬任期結束時，該屆政府把結束緬甸數十年軍事統治的努力譽為一項重大外交政策成就。

法國傳媒亦指出，緬甸向民選政府的過渡最初被視為美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府的一個重大成功事件，緬甸這個具有戰略地位的國家被視為正在走向民主、「脱離」中國的軌道。