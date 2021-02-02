中日將召開海洋事務高級別磋商會議　海警法或成焦點

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-02 22:09

中國方面宣布，中日海洋事務高級別磋商會議將於2021年2月3日以視像方式舉行，日媒分析認為，剛於2月1日正式施行的《中華人民共和國海警法》（簡稱海警法）或在會上被重點提及。

在2月2日的中國外交部記者會上，外交部發言人汪文斌表示：「經雙方商定，第十二輪中日海洋事務高級別磋商全體會議將於2月3日以視頻方式舉行。雙方外交、防務、海上執法和海洋管理等部門人員參加。此前，雙方已於1月20日舉行了該磋商機制下的團長會談。」

中國外交部發言人汪文斌證實，中日將在2021年2月3日舉行海洋事務高級別磋商會議。（AP）

汪文斌還說：「中日海洋事務高級別磋商是雙方涉海事務的綜合性溝通協調機制。中方期待在本輪磋商中就共同關心的涉海問題與日方充分交換意見，增進了解和互信，不斷拓展務實合作。」

值得注意的是，中國海警法於2月1日起正式施行。日本共同社2月1日報道，日本政府計劃在協調擬於2月上旬舉行的海洋事務高級別磋商中提及海警法，並要求中方予以說明。

報道稱，在以視像會議方式舉行的海洋事務高級別磋商中，日方擬要求中國具體說明海警法施行後中方有關部門的執法會如何變化，據分析，為確認是否有可能侵犯日本的主權，將詢問模糊的「管轄海域」的範圍。