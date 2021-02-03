新冠肺炎｜英國百歲二戰老兵不敵疫情喪生

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-03 00:38

英國老兵穆爾（Tom Moore）日前感染新型冠狀病毒（COVID-19），送院治療數天後，惟最終延至2月2日不治，享年100歲。

穆爾的家人公布他的死訊，稱他臨終前，家人分別在他身邊及透過視像形式陪伴。他在1月22日確診，並出現肺炎病徵，於31日到貝德福德醫院（Bedford Hospital）接受治療。其家人稱，穆爾在過去5年曾因為前列腺及皮膚癌而接受治療。

英國雖然為長者優先提供新冠疫苗，但穆爾因為服用其他藥物，因此沒有接種疫苗。

穆爾是一名二戰老兵，他曾於2020年4月發起步行籌款，以助行器在自家花園行100圈，希望為英國國家衞生事務局（NHS）籌得1,000英鎊。穆爾的善舉引起世界關注，最終籌得超過3200萬英鎊，也因此創下個人通過步行籌款最多的世界紀錄，其後穆爾更獲英女王冊封為爵士。

穆爾離世的消息傳出後，白金漢宮（Buckingham Palace）表示，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）慰問穆爾家人，稱女王非常享受去年在溫莎堡與穆爾一家會面的時刻，並稱整個王室都認同他啟發全國及整個世界的貢獻。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）則在Twitter留言，對穆爾的離世感到婉惜，形容對方是「展示國家美好一面的英國偉大英雄」。

英國在2日新增1,449人死於疫情，另外再多16,840人確診，比上一天稍為回落。目前全國已經有965萬人接種疫苗。