新冠肺炎｜英國百歲二戰老兵不敵疫情喪生

英國老兵穆爾（Tom Moore）日前感染新型冠狀病毒（COVID-19），送院治療數天後，惟最終延至2月2日不治，享年100歲。
穆爾的家人公布他的死訊，稱他臨終前，家人分別在他身邊及透過視像形式陪伴。他在1月22日確診，並出現肺炎病徵，於31日到貝德福德醫院（Bedford Hospital）接受治療。其家人稱，穆爾在過去5年曾因為前列腺及皮膚癌而接受治療。
February 2, 2021
英國雖然為長者優先提供新冠疫苗，但穆爾因為服用其他藥物，因此沒有接種疫苗。
穆爾是一名二戰老兵，他曾於2020年4月發起步行籌款，以助行器在自家花園行100圈，希望為英國國家衞生事務局（NHS）籌得1,000英鎊。穆爾的善舉引起世界關注，最終籌得超過3200萬英鎊，也因此創下個人通過步行籌款最多的世界紀錄，其後穆爾更獲英女王冊封為爵士。
穆爾離世的消息傳出後，白金漢宮（Buckingham Palace）表示，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）慰問穆爾家人，稱女王非常享受去年在溫莎堡與穆爾一家會面的時刻，並稱整個王室都認同他啟發全國及整個世界的貢獻。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）則在Twitter留言，對穆爾的離世感到婉惜，形容對方是「展示國家美好一面的英國偉大英雄」。
英國在2日新增1,449人死於疫情，另外再多16,840人確診，比上一天稍為回落。目前全國已經有965萬人接種疫苗。
The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.— The Royal Family (@RoyalFamily) February 2, 2021
Her Majesty very much enjoyed meeting Captain Sir Tom and his family at Windsor last year. Her thoughts and those of the Royal Family are with them. pic.twitter.com/nl1krvoUlW