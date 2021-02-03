GME風暴｜Elon Musk暫別Twitter　曾留言力撐散戶

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-03 02:37

Tesla行政總裁、美國富商馬斯克（Elson Musk）2月2日表示，自己會暫別Twitter，但沒透露原因。他上周曾留言支持散戶買入電子遊戲零售商GameStop股票，與股壇大鱷對抗。

馬斯克近期在Twitter的言論曾影響多隻股價表現，當中在1月27日談及GameStop後，該公司的股價由17美元急升至347美元，並曾經在交易時段升至483美元歷史新位，而在當地時間2日中午，股價則急挫近49%，回落至約115美元。

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021

除了GameStop，他在26日亦提到喜愛網上購物平台Etsy，結束隨即帶動該公司股價升大約3.5%；而他在13日轉載「偶像大師」（THE IDOLM@STER）系列的角色「輿水幸子」的迷因圖後，該遊戲製造商萬代南夢宮（Bandai Namco）股價收市升逾4%。

馬斯克亦對比特幣（Bitcoin）投下信心一票，在他的Twitter簡介加上比特幣的標籤，即令比特幣的價格升最多15%。

他曾多次宣布遠離社交媒體，包括在2019年和去年6月，但他「闊別」兩、三天後就再次回歸與4,480萬名追隨者交流。