Elon Musk公開腦機介面Neuralink新計劃　猴子腦植晶片憑意念打機

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-02 13:30

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）興趣廣泛，資助了數個充滿未來感的計劃，其中包括一家腦機介面公司Neuralink。如今他在語音社交平台Clubhouse透露該公司最新發展進度：大腦植入裝置的猴子，可藉由意念來玩遊戲。

彭博資訊報道，馬斯克在Clubhouse聊天室跟數千名聽眾說，我們的猴子植入腦晶片後，便能用意念玩電玩遊戲。他說，從外觀是看不到晶片的，牠過得很快樂，因為我們有全球對猴子最友善的設施。我們要牠和其他猴子用意念玩桌球電玩遊戲「乓」（Pong）。

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馬斯克解釋，Neuralink的理念是為了要「解決腦傷與脊椎損傷」，藉由植入晶片，讓這些患者能恢復失去的能力，「這個裝置的初始版本是，線會從頭部穿出來，但這就像是裝進頭顱內的的穿戴式裝置Fitbit，只是會有細線埋進腦中」。

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