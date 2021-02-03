美國參議院通過國土安全部長和交通部長提名

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-03 10:17

美國參議院2月2日通過提名，確認馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）和布蒂吉格（Pete Buttigieg）分別出任國土安全部長和交通部長。馬約卡斯正式成為美國首位拉丁裔的國土安全部長。布蒂吉格則是美國最年輕的交通部長。

參議院以56票對43票的表決結果，確認馬約卡斯出任國土安全部長。參議院也以86票對13票的表決結果通過布蒂吉格的提名，布蒂吉格以39歲之齡成為美國最年輕的交通部長。布蒂吉格也是美國歷史首位擔任聯邦內閣部長職務的公開同性戀者。

圖為2021年1月21日，獲美國總統拜登提名出任交通部長的布蒂吉格出席參議院商務、科學和運輸委員會提名聽證會。（美聯社）

至於獲總統拜登（Joe Biden）提名出任商務部長的雷蒙多（Gina Raimondo）則遇阻滯。20多名共和黨眾議員要求暫停參議院確認提名，促雷蒙多澄清對華問題的立場。

眾議院外交委員會的共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）等20多名共和黨眾議員認為，由於雷蒙多於提名確認聽證會拒絕詳細說明是否將中國電信設備製造商華為保留在商務部實體名單，參議院應該暫停對她的任命進行投票表決，直到拜登政府澄清出口控制政策為止。