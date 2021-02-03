李柱銘獲挪威議員提名角逐諾貝爾和平獎

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-03 15:45

兩名挪威國會議員2月1日表示，提名香港民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘角逐諾貝爾和平獎。

這兩名議員分別是蒂布林-耶德（Mathilde Tybring-Gjedde）與弗勒利克（Peter Frolich），均是來自挪威保守黨（Conservative Party）的議員。兩人也提名了俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）。

↓蒂布林-耶德在Facebook發文公布消息↓

I går nominerte Peter C. Frølich og jeg to ulike frihetsforkjempere til Nobel Fredspris: Alexey Navalny fra Russland og... 由 Mathilde Tybring-Gjedde 發佈於 2021年1月31日星期日

蒂布林-耶德指，李柱銘在1990年創立了香港民主黨，一生致力於民主與人權議題，又提到他目前面臨控罪，兩名議員希望透過提名，以鼓舞香港的親民主運動，在全球推動自由。

根據諾貝爾和平獎機制，各國的立法機構成員、大學教授、前得獎者等都有權提名候選人，挪威諾貝爾委員會每年進行評選，但主辦方不會公開誰得到提名，提名名單會保密50年。

▼2020年的諾貝爾和平獎得主為聯合國糧食計劃署，想了解更多請點擊放大觀看：