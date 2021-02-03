緬甸警方控昂山素姬違反進出口法　尋求拘留至2月15日　最高囚3年

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-02-03 20:29

緬甸警方正式起訴國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi），她被控違反「進出口法」，總統温敏（Win Myint）則被控違反「自然災害管理法」，路透社2月3日報道，警方尋求拘留昂山素姬至2月15日。

央視新聞報道，當地法院2月3日通過視像開庭審理案件，總統温敏和國務資政昂山素姬分別被依據《緬甸災害管理法》第25條和《緬甸進出口法》第8條起訴。

警方文件顯示，緬甸警方對被扣押的昂山素姬提起指控，罪名是違反進出口法，並尋求將其拘留至2月15日。

最高囚3年

來自首都內比都一家警察局的文件顯示，搜查了昂山素姬住所的軍官發現了非法進口且未經允許使用的對講機。《紐約時報》報道，昂山素姬遭指控非法進口至少10部對講機（walkie-talkies），該罪名的最高刑罰為3年監禁。

至於總統温敏則被控違反災害管理法。據俄羅斯衛星通訊社報道，該控罪原因是溫敏在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間曾與妻子前往多個地方，使用超過220輛汽車，涉嫌違反災害管理法。

2月1日凌晨，緬甸政局突變，總統温敏、國務資政昂山素姬及一些全國民主聯盟高級官員被軍方扣押。2日，民盟黨員、各省邦省長、邦長以及議員被陸續釋放，但温敏和昂山素姬等仍被限制在首都內比都。當日，緬甸軍方組建國家領導委員會，並重新組成選舉委員會。

昂山素姬的支持者在緬甸駐泰國大使館前抗議（點擊圖輯瀏覽）：