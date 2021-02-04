美國或對緬甸軍方發動非常規制裁｜專家有話說

撰文： 泉野 最後更新日期： 2021-02-04 12:00

緬甸軍方2月1日發動政變，扣押了國務資政昂山素姬和總統温敏等政要。隨後，緬甸軍方宣布根據緬甸憲法第417條對國家實施一年的緊急狀態，任命吳敏瑞為臨時總統。同時軍方發表電視聲明，在國家緊急狀態結束後，緬甸將會重新舉行大選，國家權力也將移交給新當選的政黨。在實施國家緊急狀態期間，將會改革聯邦選舉委員會，重新核查去年11月大選過程。 局勢仍然在變化之中，以美國為首的西方國家紛紛表態譴責緬甸軍方行為，並威脅制裁。此次政變，對於緬甸艱難的民主化過程到底意味着什麼，局勢將有哪些可能的發展方向，圍繞以上問題，《香港01》採訪了中國社科院亞太社會文化研究室主任許利平。

01：軍方聲稱是因為選舉出現了舞弊而發動政變，在你看來，這個理由是否成立？就此次政變而言，會分別在短期、中期、長期在成什麼影響？

許利平：短期內毫無疑問，對緬甸民主進程是一個打擊，對憲政體制造成一定程度的停擺。中期來說，緬甸的憲政體制需要進行重新的規劃。長期來看，可能對緬甸的民主進程是複雜的一種影響，因為現在還有很多的不確定因素。

表面上看，這一次政變起因於選舉的爭議，但實際上，更多的是體現了軍方和民選政府在權力分配上出現了尖鋭的矛盾。這種尖鋭的矛盾，與民盟勢力的不斷擴大有關，這增加了軍方對自己利益受損的一種擔心。

01：從政府組成來看，緬甸實際上是一個「雙政府體制」，即當選政府和軍人共享權力的體制，在外交、經濟等方面，現任政府具有發言權，但軍方實際控制國防、安全和內政等方面。2008年憲法進一步確保了軍隊的權力和地位，使得軍人天然在各級議會佔四分之一的席位，內閣中內政、國防、公安以及邊境事務部門的領導人選也由軍隊總司令負責提名，這就保障了軍隊在緬甸的核心政治影響力。這樣的一個雙政府體制，是否註定緬甸無法走出以往軍事獨裁的陰影？進而言之，民主化也註定無法順暢推動？

許利平：因為這種「雙政府體制」是緬甸憲政結構性的困境，這種結構性困境，在短期內很難解決。所以，如果這個結構性困境不能得到解決，那麼緬甸很可能會走向泰國式的軍事政變的老路，陷入惡性循環。

2月1日，美國總統拜登就緬甸政變發表聲明譴責，並「威脅」要對緬甸實施新的制裁。（AP）

以前緬甸的政治結構和政治轉型，更多的是借鑑印尼的模式，也就是說，軍方分步驟的退出政治歷史舞台。現在軍方在議會裏面擁有四分之一的席位。逐步取消軍方在議會裏的席位，軍方淡化政治的功能，專注於專業軍事的功能，這是印尼模式。

但目前來看，特別是美國的這次選舉，應該說對緬甸類似軍方的這種行動，以及對緬甸民主的發展，提供了一個非常不好的示範。對正處於民主轉型的國家來說，特別是這些軍方來說，給了他們極強的自信心，也就是民主選舉中的舞弊，是一種經常化的事情，是一種改變民意的過程，實際上是沒有合法性的。軍隊，以這個維護所謂的自由民主選舉，而採取行動是具有合法性的。

所以，我想緬甸發生這一切間接地與美國有一定關係。

遭遇政變之後的緬甸↓

+ 5 + 5 + 5

01：有一種觀點認為，緬甸政局發展到今天，與昂山素姬本人也脱不開干係。在昂山素姬上任之前，新加坡前總理李光耀生前就曾經警吿過，像緬甸這樣軍方在國家政治中發揮決定作用的國家，對昂山素姬來說，最明智的做法是在民選政府產生後即退居幕後，作為一個精神象徵存在，通過個人影響持續對軍方和民選政府發揮政治影響，而不是走上前台曝露自己的執政無能。這樣，既能持續保持個人已經高度神化的形象對軍方施加壓力，使軍方不敢對民選政府輕舉妄動，也可以從側翼為民選政府執政輸送能量支持，以精神領袖的超然地位裁決軍方與民選政府的利益衝突，從而徐圖削弱軍方在緬甸政治結構中的權力，增進國家政治的民主成分。對此觀點，你怎麼看？

許利平：李光耀先生很有政治手腕和政治智慧，他這麼說也有一定的道理。也就是說，昂山素姬沒有必要親力親為參與行政管理，畢竟她沒當過行政的首腦，也沒有執政的經驗，從她執政的這幾年來看，實際上並沒有很亮麗的「成績單」，這也是軍方要發動政變的很重要的一個原因，也就是看到了她的施政能力是不足的。

如果昂山素姬能如李光耀所言，遠離日常事務，超脱於這種行政事務，可能不至於走到今天，畢竟軍方對昂山素姬還有天然的不信任感。在這方面，雙方的矛盾是由來已久的，並且今天這種局面跟昂山素姬本人的性格、溝通的方式也有關係，只不過對軍方來說，雖然面子上說得過去，但心裏其實是各有盤算的。

01：緬甸的內部變局之外，現在各方也很關注外部因素的影響。美國、澳洲等已經表達了譴責，並呼籲釋放被扣押的政要。拜登（Joe Biden）威脅恢復對緬甸的制裁。聲明稱：「基於緬甸的民主化進程，過去10年，美國取消了對緬制裁。逆民主化進程將讓我們有必要重新審視制裁的相關法律和機構，並採取適當行動。」中方在2月1日的例行記者會上也給了很中性的回應。在您看來，外部因素將如何影響緬甸政局？

許利平：我個人認為，緬甸今天局面的變化，美國和西方國家是不能容忍的，他們用的「譴責」這個詞，應該說用詞是非常嚴厲的，體現了他們對緬甸目前狀態的零容忍。未來可能西方國家會採取一些更加極端的措施，除了普通的制裁以外，是不是會對緬甸的軍方領導人採取行動，這個行動，我想不僅是傳統所說的制裁，涵義會非常的豐富。

至少對於拜登政府來說，他現在對緬甸的政局，肯定要有一個深度的關注，畢竟這涉及到美國的全球形象。我想這應該是拜登政府正在探討的重要事項。

01：此前，中國外長王毅剛剛結束了緬甸訪問，並分別會見了軍方和民盟的領導人，外界也很關注，中國會在其中扮演着怎樣的角色。有學者預計，此次的政變行動不會對中緬關係帶來巨大影響。因為北京和緬甸軍方長期保持友好關係；若緬甸徹底恢復軍政府制度，西方民主國家料將對緬甸施壓，反而會使中緬關係變得更密切。

許利平：應該說，要發展中緬關係，要超越緬甸政治各派的分析，應該更多聚焦國家與國家之間的關係。所以，在處理對緬問題的時候，我們還是要更多關注中國在緬甸的投資和項目，評估風險。至於緬甸的內政，中方還是希望緬方自行來維護，恢復國內的穩定，中方肯定不會去介入。

01：中國一貫的外交原則是不介入他國內政，但是在緬甸的問題上，尤其是在羅興亞人的問題，從某種程度上看，其實已經介入到了。

許利平：在羅興亞上的問題，我想更多的也是緬甸的內政，所以中國還是通過緬甸政府妥善處理。關於這一點，可能中國和西方國家在一些價值觀方面不一定完全一致，但總體上中方也並沒有干預緬甸的內政。

2020年1月17日，中國國家主席習近平（左一）、緬甸總統吳敏（中）、緬甸領導人昂山素姬（右一）在內比都出席中緬建交70周年紀念活動。（AP）

現在也有一些學者提出來，在一些問題上中國要建設性的介入，但是如何建設性的介入呢？比如說關於緬甸的和平進程，中國是建設性的介入，因為這涉及到了中國的一些核心利益，民地武和緬甸的和平進程直接關乎中緬關係的安全和穩定。至於緬甸的內政，各派的爭鬥，並不在中方的核心利益中，中方不可能介入。

01：你在緬甸政變後所寫的評論文章中寫道，緬甸作為東盟的一員，政局的變化，可能會引起東盟國家的關注。雖然東盟奉行不干涉內政的原則，但緬甸政局變化很可能為東盟一體化進程帶來新變量。可否展開來談談這裏的「新變量」？緬甸會否回到軍事獨裁的原點？

許利平：我們知道緬甸是東盟的成員，所以東盟的一體化也當然需要緬甸積極的參與，這個非常重要。而在東盟這個共同體裏面，有一些具體且詳細的規定，對軍方來說，這是一個嚴峻的考驗。對於東盟國家來說，希望緬甸處理好自己內部的事務，不希望緬甸內政來干擾東盟的一體化。

至於緬甸是否會陷入長期的軍事統治？我想這種可能性應該不存在。很多人也有質疑，畢竟緬甸軍方在緬甸佔據了50年的統治，以前也做過，1990年也翻過大選的結果，這是軍方以前玩過的。但是今天的緬甸不是10年前的緬甸，也不是20年前的緬甸，緬甸國內的政治生態已經發生了翻天覆地的變化。

所以，也不是軍方說通過國家緊急狀態就能進行軍事管控的，可能某些方面軍方也是心有餘力不足，如果一意孤行這樣做的話，甚至會走向另外一個極端。所以今次的政變，也是一個節點。最終的結果如何，關鍵是取決於軍方，在這個方面如何合理的管控，如何來把握這個度是非常重要的。

01：在這樣的節點之下，緬甸社會爆發大規模社會衝突的可能性有多大？

許利平：這種可能性不能排除。因為昂山素姬已經說了，要號召民眾不承認這種國家緊急狀況，不承認軍方的這種行動。實際上，在疫情的特殊時期，應該說緬甸有着多重壓力。未來爆發大規模衝突的可能性，是仍然存在的。