中美關係｜美國再派軍艦進入南海西沙群島

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-02-05 17:58

美國海軍2月5日派出驅逐艦麥凱恩號（USS John S. McCain）前往南海西沙群島海域執行「航行自由」行動，並發布現場照片。

2021年2月5日，美國第七艦隊公開驅逐艦麥凱恩號前往西沙群島海域執行「航行自由」行動照片。（美國第七艦隊官網）

據美國第七艦隊（United States Seventh Fleet）官網2月5日發布聲明稱，驅逐艦麥凱恩號2月4日穿越台灣海峽後進入南海，並在西沙群島海域進行「航行自由」行動，在西沙群島海域附近的航行符合國際法。

美國第七艦隊在聲明中強調，這種航行自由維護了國際法中承認的海洋權利，自由和合法使用，同時也挑戰了中國對南海地區的領土主張。

美國方面公開進入西沙群島海域照片，疑似發現解放軍軍艦：

2月4日，驅逐艦麥凱恩號通過了台灣海峽，這是拜登（Joe Biden）政府執政以來首次派軍艦通過這條海道。美國第七艦隊發言人凱利（Joe Keeley）在一份聲明中說，驅逐艦麥凱恩號遵守國際法在這一國際水域進行了這次常規航行。美國軍艦穿越台灣海峽展示了美國對「一個自由和開放的印太地區」承諾，美國軍方將「繼續在國際法允許的任何地方進行飛行、航行和執行任務」。

中國外交部發言人汪文斌2月4日回應稱，希望美方為地區和平穩定發揮建設性作用，而不是相反。「中方密切關注並全程掌握美國軍艦通過台灣海峽的情況，中方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整」。