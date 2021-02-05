全球計算力指數排名美國居首　中美差距將進一步縮小

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-05 16:09

浪潮信息聯合國際機構IDC於2月4日發布的《2020全球計算力指數評估報吿》顯示，美國以75分位列國家計算力指數排名第一，坐擁全球最多超大規模數據中心是美國算力的基礎保障，而中國獲得66分位列第二，其AI算力領跑全球。

日本、德國、英國分別以55分、52分和47分位列第三至第五名。

該報吿歷時一年完成，覆蓋中國、美國、日本、德國、英國、法國、澳洲、巴西、俄羅斯和南非，從計算能力、計算效率、應用水平和基礎設施支持四個維度對各國計算力水平進行全面評估。

報吿稱，儘管中美兩國在計算效率和應用水平方面仍有差距，但中國各項指標增速均高於美國，隨着雲計算、AI、物聯網等新興技術的快速發展和行業滲透，中美兩國的差距將進一步縮小。

5G將與大數據、雲計算、人工智能等一起開啟通訊時代的「黃金十年」。（資料圖片）

報吿顯示，計算力與經濟增長緊密相關，計算力指數平均每提高1個點，數字經濟和GDP將分別增長3.3%和1.8%。AI計算的佔比正逐年提高，而中國的拉動作用最為顯著，2015至2019年，在樣本國家的AI計算市場支出增長中，有近50%來自中國。

IDC中國助理副總裁周震剛表示，計算力正在成為數字經濟發展的核心驅動力。正值全球數字化轉型進入倍增創新階段，越早意識到計算力對經濟的促進作用並佈局算力基礎設施，越能在未來發展中佔據先機。

浪潮信息副總裁張東說，未來幾年新興技術應用將成為算力提升最主要的驅動力，尤其是人工智能帶動的AI算力需求。伴隨數據的激增和算法的日益複雜，計算力將成為決定人工智能發展上限的重要因素。