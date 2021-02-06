東京奧運｜森喜朗失言風波未息　逾10萬人聯署促日奧委會檢討

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-06 12:59

日本東京奧運組織委員會會長森喜朗失言風波持續發酵。有網民發起聯署，要求政府檢討森喜朗是否適合繼續任職奧組委會長。截至2月6日中午，已經有逾10萬人參加聯署。《每日新聞》報道，部份東京奧運義工因為森喜朗的言論決定退出。

有人於4日發起聯署，指出「對女性持有偏見的人物不適合繼續擔任會長職務」，還要求日本奧委會和東京奧組委採取措施，防止同樣事件再次發生。有聯署網民表示憤怒稱「因無人替代就不讓他下台，這只是相關人員（態度）懈怠」。

有份發起聯署的社運人士能條桃子表示，奧運是國際盛事，森喜朗是代表日本是高層人物，不應該發表如此的言論，也不應該因為他是老一輩是就此輕輕帶過。她認為，問題不只是關乎森喜朗或奧運，而是企業內和日本社會從上至下組織架構內都有的問題，「當上級說了過時的言論，而其他人不能發聲，這就是問題。」

愈來愈多奧運義工因為不滿森喜朗的言論相繼退出。《每日新聞》報道，一位來自埼玉縣的54歲男子因為貢獻社區而報名擔當義工，但他考慮退出，「我看到森喜朗於記者會撤回言論，但我不相信他的想法有改變」，「我覺得他是推卸責任」。

有人列日本奧委會辦公室外面示威。一名39歲男子表示，奧林匹克的本意是創造無邊界的世界，不分性別、種族和殘疾。他指，為了能夠順利舉辦奧運，有人每日努力工作，森喜朗的言論是無視了他們的努力。