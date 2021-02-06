中美關係｜楊潔篪與布林肯通話聲明內容差異大　各有事情隻字不提

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-06 15:35

2月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話。中美聲明差異明顯，雙方在字裏行間擺出強硬姿態。

中方聲明稱，楊潔篪籲美國秉持合作共贏精神，推動美中關係發展，並強調台灣是敏感問題核心，不容外部干涉。

美國務院發布的聲明稱，布林肯稱會為香港、新疆及西藏人權、民主挺身而出，也會就中國威脅包括台灣在內印太區域的穩定追究責任。

2015年10月8日，當時擔任美國副國務卿的布林肯曾在中國北京與楊潔篪舉行會談。（Reuters）

中方發布的新聞稿指出，楊潔篪表示，中方敦促美方糾正一段時期以來的錯誤，同中方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

據美方的聲明，布林肯強調，美國將繼續支持人權和民主價值觀，包括在新疆、西藏和香港。

布林肯重申，美國將與盟友和夥伴共同努力，捍衛共同價值觀和利益，讓中華人民共和國對其威脅包括台灣海峽兩岸在內的印太地區穩定的努力，以及其破壞基於規則的國際體系的行為負責。

據中方聲明，對於布林肯上述表態，楊潔篪指出，世界各國應當維護的是以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際關係基本準則，這是國際社會的共識，而不是少數國家所謂的以規則為基礎的國際秩序。

據中方聲明，楊潔篪表示，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，事關中國主權和領土完整。美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。任何污衊抹黑中國的圖謀都不可能得逞，中方將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益。

而在美方的聲明中，楊潔篪對美方不要干涉中國內政的警吿，完全沒有被提及。

2021年2月2日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在北京同美國美中關係全國委員會舉行視頻對話。（中國外交部）

根據中方新聞稿，布林肯表示，美中關係對兩國和世界都非常重要。美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關係。布林肯重申，美方將繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。

但在美國國務院發佈的聲明中，布林肯對美國將繼續奉行一個中國政策所做出的承諾，沒有被提及。

據中方聲明，楊潔篪在通話中還強調，中美雙方應該相互尊重彼此核心利益和各自選擇的政治制度與發展道路，各自辦好自己國家的事，中國將堅定不移沿着中國特色社會主義道路走下去，中華民族實現偉大復興是任何人都阻擋不了的。

根據美國國務院發布的聲明，布林肯敦促中國與國際社會一道譴責緬甸的軍事政變。

據中方聲明，楊潔篪敦促美方為亞太地區和平穩定發揮建設性作用，重申中方對當前緬甸局勢的立場，強調國際社會應當為緬甸問題妥善解決營造良好外部環境。