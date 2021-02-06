緬甸政變｜數以千計示威者上街之際　傳全國互聯網服務中斷

緬甸仰光大批年輕示威者2月6日走上街頭抗議軍方2月1日動發動政變，是政變發生以來最大型的反對活動。同時軍政府加緊網絡封鎖，令民眾無法使用社交媒體。
1,000名示威者在仰光大學（Yangon University）附近的街道遊行，並高叫打倒軍事獨裁統治的口號。他們大多數人舉起3隻手指，這手勢已成為該國反對軍隊接管的象徵。
國內一些地方亦有示威活動，民眾在晚上敲打鍋子及煎鍋等，高唱革命的歌曲。人們也在日間進行一些快閃式示威。
圖為2月6日緬甸仰光大學畢業的律師在曼德勒示威時舉起三指手勢。（AP）
傳全國「網禁」實行
英國廣播公司（BBC）6日稱，緬甸其中一間主要電訊服務供應商——挪威電訊互聯公司（Telenor）確認，已被下令禁止人們使用Twitter及Instagram，直至另行通知。BBC稱。「禁推」及「禁IG」的情況在當地時間5日晚上10時開始。
軍方4日已以「維穩」為由，禁止民眾使用Facebook。
路透社6日引述監察組織NetBlocks Internet Observatory在Twitter發布的推文，稱緬甸處於「國家級斷網」的狀態。NetBlocks以英國倫敦為基地。
NetBlocks Internet Observatory引述其即時網絡數據稱，緬甸互聯網連接能力在當地時間6日下午2時跌至16%，亦引述有目擊者稱，手機數據服務及無線上網服務都已關閉。
Update: A near-total internet shutdown is now in effect in #Myanmar.— NetBlocks (@netblocks) February 6, 2021
Network data show a collapse of connectivity to 16% of ordinary levels from ~2 pm local time 📉
The information blackout is likely to severely limit coverage of anti-coup protests 📵
📉https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/b6pIM0MKQQ