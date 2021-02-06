美國擬不再將也門胡塞武裝列為恐怖組織

撰文： 何文翰 許懿安 最後更新日期： 2021-02-06 19:11

一名美國國務院官員2月5日證實，美國總統拜登（Joe Biden）政府正採取行動，有意不再將也門胡塞武裝組織（Houthis）列為恐怖組織，這是逆轉美國前總統特朗普（Donald Trump）卸任前不久發布的指令。

拜登政府這個決定，出現在拜登宣布停止支持以沙特阿拉伯為首、針對也門胡塞武裝的軍事行動之後。

胡塞武裝自2014年起與政府軍交戰。沙特為首的聯軍支持政府軍，伊朗被指支持胡塞武裝，故此也門內戰被稱為沙特及伊朗的「代理人戰爭」。胡塞武裝已控制也門約八成土地。

美國新聞網站Vox引述一名國務院官員稱，華府的行動，完全是因為前任政府的指令所造成的人道主義後果。

官員稱，華府此舉，與美國對胡塞武裝以及其「應受譴責的行為」的看法無關。官員重申，美國保護沙特免受襲擊的承諾不變。

圖為1月25日胡塞武裝組織的支持者在也門薩那示威，抗議美國將組織列為外國恐怖組織。（AP）

特朗普胡塞武裝列為恐怖組織的指令1月19日生效，那是他卸任前一天。

此舉是實際上禁止美國公民及實體與胡塞武裝有財務聯繫。

美國參議院議員墨菲（Chris Murphy）稱，特朗普政府此舉會令食物及重要的援助物資無法在也門境內輸送，亦將阻止政治談判。墨菲是參議員外交委員會成員。